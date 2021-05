Nuovi corsi di Fondazione Odg Toscana e Scuola Fiorentina alta formazione dialogo Interreligioso

Sono 6 i corsi organizzati per il 2021 da Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e Scuola Fiorentina di alta formazione per il dialogo Interreligioso.

Dal ruolo della donna nelle religioni, alla rappresentazione dell’ebraismo, al ruolo delle moschee, fino alle sfide del cattolicesimo: tanti i temi affrontati nei nuovi percorsi formativi che partiranno nel mese di giugno.

Questo il calendario completo dei corsi 2021

22 giugno, La donna nelle religioni monoteiste ed il liberalismo moderno: una narrazione al di là degli stereotipi

15 luglio, Le rappresentazioni dell’ebraismo e la storia del popolo ebraico nei media

30 settembre, Lo status giuridico delle moschee e degli imam in Italia

14 ottobre, I calendari e feste non cattoliche: come raccontare la società civile pluralista

11 novembre Il cattolicesimo e le sfide della società moderna: rappresentazione di usi, costumi e tradizioni religiosi nella società contemporanea

7 dicembre, L’odio religioso nei media

I corsi saranno disponibili sulla piattaforma SiGeF per le iscrizioni.

La collaborazione tra Fondazione Odg Toscana e Scuola Fiorentina per il dialogo Interreligioso è stata avviata nel 2018 con l’obiettivo di realizzare un'offerta formativa sul tema dell'importanza del dialogo interreligioso.

In questi 3 anni sono stati numerosi i corsi svolti in collaborazione tra i due Enti.

“Come giornalisti è importante conoscere la storia dei fenomeni religiosi e i valori che rappresentano in una società multietnica come quella moderna - ha commentato Carlo Bartoli, presidente della Fondazione Odg Toscana - Grazie a questi corsi è possibile per i giornalisti toscani formarsi al meglio così da essere pronti ad informare correttamente l'opinione pubblica, favorendo l'incontro tra culture e confessioni diverse”.

Fonte: Ordine dei Giornalisti della Toscana - Ufficio stampa