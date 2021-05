Un mese dopo l'incidente Viareggio piange Fausto Pezzini, titolare del bar Shelley

Dopo poco più di un mese dall'incidente che lo aveva coinvolto in sella al suo scooter è deceduto oggi Fausto Pezzini, 55 anni conosciuto titolare del bar Shelley a Viareggio. La sera del 18 aprile scorso l'uomo, che stava tornando a casa dopo il lavoro, rimase coinvolto in un incidente stradale. Mentre viaggiava sulla sua due ruote tamponò un'auto e cadde a terra. Fin da subito le sue condizioni apparvero gravi. Tra le ipotesi sulle cause dell'incidente quella che l'uomo possa essere stato colto da un malore, perdendo il controllo del mezzo e finendo a terra, riportando gravi traumi.

Pezzini fu trasferito da Cisanello ed è deceduto all'ospedale Versilia. Molti i messaggi di cordoglio e la vicinanza espressa da tanti viareggini nei confronti di familiari e amici del titolare del bar Shelley.