Dehors locali e ristoranti, da giugno a settembre cambia la viabilità a Scandicci

Chiusura al traffico delle vie Paoli e Dante nelle sere di giovedì, venerdì, sabato e domenica (dalle 19 alle 24) per rendere sicura l’attività di somministrazione nei dehor dei locali e dei ristoranti delle due strade, che affacciano su piazza Matteotti. La disposizione è fissata da un’ordinanza ed è in vigore per tutta l’estate 2021, dal 29 giugno a domenica 12 settembre. Il tratto di strada interessato dalle chiusure è quello compreso tra gli incroci con via De’ Rossi e con via Sant’Antonio. Per chi proviene da Firenze e da Le Bagnese e viaggia in direzione delle Colline il percorso alternativo prevede la svolta a sinistra in piazza Marconi verso via Scandicci Alto, poi a destra in via Makarenko e di nuovo a destra in via Sant’Antonio, per poi reimmettersi su via Roma; per chi viaggia dalle colline in direzione de Le Bagnese e di Firenze, l’itinerario alternativo prevede la svolta a destra da via Roma a via Mensa Arcivescovile, a sinistra verso via Torricelli e via Makarenko, di nuovo a sinistra in via Scandicci Alto e infine a destra in piazza Marconi. I percorsi saranno indicati dalla segnaletica in loco.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa