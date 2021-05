Firenze Parcheggi, il presidente Bieber si dimette

"È con dispiacere che sono costretto a rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente di Firenze Parcheggi, per importanti novità professionali per la vincita di un concorso pubblico”. Con queste parole Leonardo Bieber, Presidente uscente di Firenze Parcheggi, questo pomeriggio ha rassegnato le proprie dimissioni da ogni carica sociale nel Consiglio di Amministrazione.

“Una scelta dovuta, oltre che del tutto imprevista e successiva alla mia nomina, che pone fine anzitempo al mio lavoro nella Società, stante il mancato rilascio dell’autorizzazione dal Ministero competente. Ringrazio l’Amministratore Delegato, Dottor Carlo Bevilacqua, il Consiglio di Amministrazione e tutti i lavoratori della Società per questi mesi di proficua e piacevole collaborazione".

"Tra le cose fatte e quelle in cantiere - continua - mi piace ricordare l’accordo raggiunto con il Comitato del Parterre, con tariffe agevolate ai residenti e agli esercizi commerciali, la “svolta green” a cui stavamo lavorando, con centraline per la ricarica di macchine elettriche che verranno installate prossimamente in molti parcheggi insieme ad altri servizi accessori volti a sviluppare un concetto di mobilità integrata e sostenibile, il servizio di car-wash, che partirà a breve, per consentire ai cittadini di lavare le macchine durante la sosta nei parcheggi, il rafforzamento del servizio di sorveglianza per garantire più sicurezza in alcuni parcheggi nonostante la forte contrazione dei ricavi, la riflessione avviata con il Comune, per l’eventuale realizzazione di nuove strutture da inserire nel nuovo Piano Operativo in corso di adozione, l’abbellimento delle stesse strutture con murales e tanto altro ancora".

"Sono sicuro - conclude - che questi programmi e queste idee saranno portate avanti con dedizione dal management della Società, a cui auguro di cuore tutto il meglio in termini di risultati ed obiettivi e che sono sicuro avrà le capacità e l’intelligenza di guidare e di gestire al meglio la Firenze Parcheggi, in questa fase post pandemica, particolarmente complessa e delicata per tutti. Al Sindaco Nardella e all’Assessore alle società partecipate Gianassi, esprimo infine un sincero ringraziamento per questi mesi di lavoro assieme, nell’interesse di Firenze Parcheggi e della città di Firenze, e per la vicinanza mostrata alla mia persona e alla stessa Società”.