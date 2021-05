Nel tardo pomeriggio di oggi due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Figline e Incisa Valdarno, in via Giovanni da Verrazzano.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline intervenuti sul posto, hanno estratto due persone dagli abitacoli per poi affidarle ai sanitari del 118 per le cure del caso.