Una donna di 51 anni di Altopascio è stata uccisa a coltellate in una casa di Altopascio, provincia di Lucca. Il fatto si sarebbe consumato in via Enrico Fermi, non lontano dal centro.

Sul posto i carabinieri che avrebbero fermato il presunto assassino, il marito di 54 anni.

L'aggressione è avvenuta dopo una lite mentre i due erano in casa. La coppia ha due figli.

