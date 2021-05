Piangono l'Use e tutta Empoli per la morte di Piero Bartoli

È morto Piero Bartoli, storico direttore del laboratorio di Empoli, tifosissimo Use ed empolese doc. Aveva 77 anni e in poche settimane un brutto male lo ha portato via.

Bartoli oltre a un passato in biancorosso come giocatore è stato membro del cda. La sua passione sportiva si esprimeva anche nelle carte: ha fatto parte dell'Asd Empoli Bridge, con ottime prestazioni come il ritorno in Serie A nel 1990.

Ma soprattutto dal punto di vista umano Bartoli viene ricordato come una persona buona, gentile e forte. Un empolese vecchio stampo.

Negli ultimi anni l'Use Basket aveva dedicato il memorial per lo storico dirigente Ademaro Lombardi anche alla memoria di Andrea Bartoli, figlio di Piero, scomparso nel 2016. Piero lascia due figli, Elisa, stimata dottoressa che ha anch'essa intrapreso la carriera medica, e Nicola, ingegnere.

Il cordoglio Use per Piero Bartoli

Un grave lutto ha colpito la grande famiglia dell’Use Basket. Ci ha lasciati Piero Bartoli, storico dirigente biancorosso, legatissimo ormai da molti anni alla nostra società. Assieme al compianto presidente Ademaro Lombardi, era la memoria storica del nostro club al quale ha sempre dedicato entusiasmo, competenza e cuore.

In particolare le giovanili erano la sua vera passione e non a caso era presente non solo alle partite delle prime squadre ma anche e soprattutto a quelle del vivaio di cui seguiva spesso anche gli allenamenti.

Specie da quando aveva lasciato la sua attività professionale, la palestra Lazzeri era ormai diventata la sua meta preferita ed ogni pomeriggio non mancava mai di passare in via Martini per trascorrere qualche ora accanto a quella che era la sua seconda famiglia, quella biancorossa.

Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use si stringono attorno alla moglie Anna, ai figli Elisa e Nicola, a genero e nuora ed ai nipoti in un momento così difficile e triste. Ciao Piero, grazie di tutto, ti salutiamo come facevi te ogni volta che andavi via dal palazzetto, con quell’immancabile forza Use!