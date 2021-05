Ponte Empoli Uffizi, Schmidt in visita con i Lions Ferruccio Busoni

Eike Schmidt, Direttore del Museo degli Uffizi, è stato ospite del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni.

La serata si è svolta, nella Chiesa di santo Stefano degli Agostiniani, alla presenza di Don Guido Engels, Proposto di Empoli, del Governatore della Misericordia Avv. Pierluigi Ciari, dell’Assessore alla cultura del Comune di Empoli Giulia Terreni e di altre autorità civili, religiose e del mondo della Scuola.

Dopo i saluti delle autorità il Presidente del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni Avv. Saverio Crea ha introdotto il Dott. Paolo Pianigiani che ha illustrato ai convenuti le opere più importanti e significative di Masolino da Panicale.

E’ seguito l’intervento del Prof. Eike Schmidt, il quale ha illustrato ai numerosi spettatori le nuove sale ed i futuri progetti per gli Uffizi. Si tratta di quattordici sale, che comportano una crescita dello spazio museale complessivo per duemila metri quadrati. Sono presenti opere molto importanti e mai esposte al pubblico in modo permanente, di pittori quali Andrea del Sarto, Parmigianino, Pontormo, Rosso Fiorentino, Bartolomeo Passerotti e Sebastiano del Piombo. Una nuova ulteriore sala è uno speciale assaggio, sintesi ed anticipazione degli spazi che presto accoglieranno autoritratti di Bernini, Cigoli, Chagall e Guttuso, con, quindi, un’attenzione speciale all’arte moderna.

Il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, dopo aver riconsegnato al suo splendore originario la cappella di San Giuseppe, prosegue nel suo intento di creare un ponte stabile tra gli Uffizi e la comunità empolese, al fine di valorizzare e promuovere attivamente il patrimonio artistico e museale locale, con l’obiettivo di avere un ruolo attivo nelle celebrazioni che verranno riservate nel 2024 alle opere di Masolino da Panicale nella nostra città.

In conclusione il Club, nella cornice suggestiva e splendida del chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, ha offerto agli ospiti e ai soci una cena-buffet, in cui tutti hanno potuto apprezzare la bontà dei piatti locali in un clima di convivialità e armonia.

Fonte: Lions Club Empoli Ferruccio Busoni