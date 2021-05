Secondo colpo in pochi giorni al Dini di Pisa: spariti nuovamente i Pc

Brutta sorpresa per il liceo scientifico “Ulisse Dini” di via Benedetto Croce, a Pisa.

Nella notte alcune persone si sono introdotte nella scuola dopo aver forzato una finestra e hanno rubato una quindicina di Pc.

Gli agenti delle Volanti e della Polizia Scientifica hanno effettuato un sopralluogo e stanno monitorando attentamente la situazione, perché è già la seconda volta che in pochi giorni che il liceo viene preso di mira dai ladri: due giorni fa i poliziotti avevano effettuato un altro sopralluogo a seguito di un furto, sempre di computer; anche in quel caso i malviventi si erano introdotti all’interno del plesso passando dalla stessa finestra utilizzata stanotte per il secondo raid.