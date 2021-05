Trofeo Eye Firenze 2021, vince il progetto di tre studentesse rivolto agli adolescenti

Elena Nanni, coordinatrice di Murate Idea Park e Agata Fusi, "Progetto Free" Trofeo Eye Firenze 2021 (Foto Enrico Ramerini / CGE)

"Progetto Free", spazio per il supporto psicologico degli adolescenti è l’idea di impresa che ha vinto il Trofeo Eye Firenze 2021. A presentarla sono state Tessa Caldini, Agata Fusi e Julia Lunardon, ragazze di 17 e 18 anni dell’istituto superiore Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze.

Al termine del Percorso “Eye - Ethics and Young Entrepreneurs” organizzato dall’associazione Artes, in cui in parallelo al loro corso di studi hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore imparando le basi per creare un’impresa di successo con alla base l’etica, le 3 giovani hanno preparato un business plan per realizzare un proprio sogno lavorativo. Si sono contese il trofeo con altri 17 progetti presentati anche dagli studenti del Russell Newton di Scandicci e del Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Firenze. Approdate in “finale”, nella Giornata delle idee svoltasi stamani al Murate Idea Park, hanno presentato la loro proposta a una giuria di esperti, che l’ha valutata come la migliore per originalità, ma anche concretezza e fattibilità.

Oltre a ricevere il Trofeo EYE 2021, Tessa, Agata e Julia saranno accompagnate da Artes in un percorso di mentoring fino alla creazione della start up.

Matilde Landi, Trofeo EYE Social Firenze 2021

Il Trofeo EYE Social Firenze 2021, assegnato per il maggior numero di consensi registrati sui social network, è stato attribuito a ALPARICONTUTTI, anche in questo caso un progetto tutto al femminile e basato sul sostegno morale e didattico di ragazzi con problemi di apprendimento a scuola. Le autrici sono Alice Arturi, Antonina Bejuci, Asia Inverso, Matilde Landi e Alessia Rotani (studentesse del Russell Newton)

Il Trofeo Digital Social Innovation EYE 2021 attribuito da Artes e da Awhy è andato a (APP)OINTMENT, app per il sostegno morale e fisico degli anziani di Luigi Ferrini, Chiara Niccoli, Virginia Rossi Robuadi e Giacomo Torre (studenti del Conservatorio Santa Maria degli Angeli)

Imprenditore Emaunele Pucci, Chiara Niccoli Trofeo Digital Social Innovation EYE 2021 e Alfredo Coltelli, presidente Artes

(Foto Enrico Ramerini / CGE)

La giuria era composta da Alfredo Coltelli, Presidente di ARTES, Elena Nanni, Coordinatrice Murate Idea Park, Emanuele Pucci, Imprenditore e Co-founder della startup innovativa dell’intelligenza artificiale Awhy.

EYE Firenze 2021 è un'iniziativa di ARTES Associazione Toscana Ricerca e Studi con il contributo di Fondazione CR Firenze insieme a Confindustria Firenze, al suo gruppo Giovani Imprenditori, al Conservatorio Santa Maria degli Angeli, all’Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante – Ginori Conti e all’Istituto superiore Russell Newton. Il progetto ha il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci e vede la collaborazione di Nana Bianca e Murate Idea Park.

“Per tutti i partecipanti - commenta il presidente di Artes Alfredo Coltelli – è stata un'opportunità unica: hanno potuto migliorare il proprio bagaglio di valori e conoscenze. Ora sono consapevoli che avviare un'impresa di successo alla loro giovane età è un sogno realizzabile: li aiuteremo a farlo".

“La sensibilizzazione in materia d’impresa ed innovazione debba essere un punto focale dell’agenda dei lavori degli enti formativi – dice la coordinatrice di Murate Idea Park Elena Nanni -. Promuoviamo le iniziative ed i progetti di autoimprenditorialità, a maggior ragione se provengono da giovani e nuove generazioni. Auguriamo ai ragazzi di Eye di trovare, anche grazie a questo contest, la propria strada”.

