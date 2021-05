Vaccini al Palaterme di Montecatini: over 40 senza prenotazione per due giorni

Il Centro Vaccinale della Valdinievole presso il Palaterme di Montecatini sta operando ormai da quasi due settimane e, afferma il Presidente della Società della Salute della Valdinievole, Alessio Torrigiani, “le Associazioni di Volontariato coinvolte stanno collaborando in maniera costante con affiatamento e passione, tra loro e con il personale aziendale”.

“Questo ha permesso di utilizzare pienamente tutte le dosi di vaccino previste ed assegnate per il mese di maggio e – continua - di mettere a punto un modello organizzativo adeguato anche in vista del prossimo importante arrivo di vaccini previsto per il mese di giugno”. Le potenzialità della struttura sono superiori a quelle al momento utilizzate e nel prossimo futuro, dopo il primo periodo di prova, potranno essere sfruttate in maniera completa.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle 8:00 alle 22:00, ci saranno due giornate “open day” per vaccinare persone “over 40” senza prenotazione; sarà utilizzato il vaccino Astra Zeneca. Tuttavia nella prima settimana di giugno, in relazione all’arrivo graduale delle dosi di vaccino ed al fine di permettere il funzionamento dei vari hub vaccinali attivati, potranno essere programmate aperture alternate ed alcune giornata di chiusura.

“La struttura si è quindi dimostrata pienamente adeguata, per dimensioni e per organizzazione degli spazi, e, – ribadisce Torrigiani - pur senza entrare nel merito di alcune polemiche locali, è opportuno evidenziare che la documentazione ufficiale intercorsa tra ASL e Comune conferma la piena e sicura fruibilità della sede”.

Il Presidente conclude inviando un ringraziamento sentito a tutto il personale ed in particolare al Volontariato che quotidianamente si impegna presso il Palaterme di Montecatini per la campagna vaccinale.

Fonte: Società della Salute Valdinievole