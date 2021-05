Terminano le attività di 4 medici e un pediatra nella provincia di Firenze

Da domani martedì 1 giugno cessano la propria attività alcuni medici di medicina generale degli ambiti territoriali di Firenze e di Greve in Chianti e la pediatra di libera scelta nell’ambito Calenzano-Fiesole, Elisa Volterrani.

I medici di famiglia di Firenze sono Francesco Baldassini, Carlo Campanella, Riccardo Della Valle e Antonio Sandri. Il medico di medicina generale dell’ambito di Greve in Chianti è, invece, Alessandro Marconi.

Gli iscritti all’anagrafe sanitaria della Ausl Toscana centro possono procedere alla nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito territoriale utilizzando anche le modalità digitali. Dal 3 al 30 maggio sono stati 4924 i cittadini di Firenze ad aver utilizzato i servizi digitali su un totale di 6825 assistititi della Ausl Toscana centro che nello stesso periodo hanno fatto ricorso all’on line. Il servizio on line della Regione Toscana è accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo link. L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

In alternativa è possibile prenotare anche: tramite App SmartSST della Regione Toscana per smartphone e tablet; telefonando per appuntamento al numero unico aziendale 055545454 o recandosi presso le farmacie o gli sportelli Cup territoriali; per email (dottoressa Elisa Volterrani: anagrafesanitaria.nordovest@uslcentro.toscana.it; dottori Francesco Baldassini, Carlo Campanella, Riccardo Della Valle e Antonio Sandri: anagrafesanitaria.firenze@uslcentro.toscana.it; dottor Alessandro Marconi: amministrativi.firenzesudest@uslcentro.toscana.it).

E’ necessario inviare il modulo compilato, scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità del genitore o di chi esercita la potestà, in corso di validità.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio stampa