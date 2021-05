Aggredisce la moglie a coltellate, in manette un uomo a Bibbiena

Paura in serata a Bibbiena, dove un uomo, un italiano residente nel paese dell’Aretino, ha sferrato contro la moglie alcuni fendenti con un coltello da cucina, ferendola.

Il raptus sembrerebbe originato da una discussione.

Ricevuta la richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti carabinieri e 118: mentre i primi hanno arrestato l’aggressore, gli operatori del Pronto Soccorso hanno medicato le ferite della donna, per poi trasferirla all’ospedale fiorentino di Careggi.

Le indagini sono in corso e per l’uomo si fa concreta l’ipotesi di un’imputazione per tentato omicidio.