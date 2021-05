Capossela celebra Dante a Firenze con una “Bestiale Comedìa”

S’intitola “Bestiale Comedìa” ed è il concerto con cui Vinicio Capossela celebrerà i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Immancabile la tappa fiorentina, lunedì 26 luglio in piazza della Santissima Annunziata (ore 21,15) nell’ambito del Musart Festival.

I biglietti (40,25 - 29,90 - 23 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info tel. 055/667566), nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (info tel. 055.210804) e su www.ticketone.it.

Se quello di Dante è un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la “Bestiale Comedìa” vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato. La ricerca musicale, artistica e letteraria che Vinicio Capossela porta avanti da tempo è ricca di riferimenti danteschi. Sebbene le citazioni esplicite ad alcuni passi della Divina Commedia siano presenti in particolare in alcuni brani dell’album Marinai, profeti e balene del 2011, in tutta la discografia di Capossela riecheggia l’universo metafisico dantesco attraverso una ricerca della ritualità, del primordiale, delle radici mitiche della propria cultura, tutta volta a decifrare e restituire la complessità dell’animo umano.

Il concerto per celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri attingerà dunque da questa vasta discografia: un vero e proprio viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori.

I compagni di questa impresa saranno due musicisti di grande talento, il poliedrico Vincenzo Vasi e il virtuoso Raffaele Tiseo che come Virgilio e Beatrice affiancheranno il cantautore e gli daranno coraggio nel confrontarsi con una delle opere più vaste, monumentali e magnifiche della storia della letteratura mondiale.

“Affacciarsi a Dante è affacciarsi al pozzo della natura umana - spiega l’artista - . A partire dalla forma a imbuto della cosmogonia della Comedìa, l’attrazione è sempre stata presente, l’attrazione per l’umano, per i suoi miti, per il sublime, per l’inferno, per il peccato e per la virtù, per tutto ciò che desta maraviglia è quello che da quindici anni conduce il mio cammino in musica e parole. Non c’è cosa che Dante non comprenda già”.

