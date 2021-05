Nuovi alberi lungo il tratto ripolese dell’A1: accordo con Autostrade

È stato raggiunto un nuovo accordo tra l’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli e Autostrade per l’Italia per l’inserimento di ulteriori alberature lungo il tracciato della A1, nel tratto che attraversa il territorio ripolese tra l’uscita Firenze Sud e Osteria Nuova (Lotto 1 Nord). A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di ASPI ha previsto uno stanziamento di oltre 1,5 milioni di euro. L’accordo nasce come nuovo extra nell’ambito delle opere compensative per la realizzazione dei lavori di ampliamento alla Terza corsia dell’autostrada A1 ed è stato fortemente richiesto dal comune di Bagno a Ripoli per rendere qualitativamente migliore il progetto e ridurre gli impatti ambientali, acustici e paesaggistici dell’opera. L’incarico di progettazione sarà affidato al dipartimento di Agraria dell’Università di Firenze.

“Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Francesco Casini – per una scelta di sostenibilità che la nostra amministrazione ha chiesto e voluto fortemente, e per la disponibilità dimostrata da Autostrade nel migliorare il progetto della Terza corsia sul nostro tratto. Una decisione non scontata, quella di ASPI, e assolutamente apprezzata da parte nostra. Sarà un intervento importante che andrà ad arricchire in modo generale il patrimonio arboreo del territorio comunale, rispettando al tempo stesso le esigenze di sicurezza stradale e riqualificando il progetto e le aree laterali al tracciato autostradale che potrà essere anche un esempio importante per il futuro”.

“Per noi è sempre un risultato importante quando riusciamo a coniugare le istanze del territorio, con cui portiamo avanti un dialogo attento e costante, con lo sviluppo e la gestione della rete autostradale – ha dichiarato Antonio Raschillà, responsabile dei lavori per la terza corsia della A1, nel tratto Firenze sud-Incisa. In particolare è maggiore la soddisfazione quando, come in questo caso, lo sviluppo avviene secondo princìpi di massima sostenibilità che ben rappresentano lo spirito del piano industriale e di trasformazione di Autostrade per l'Italia, a beneficio delle comunità che ospitano le nostre arterie autostradali”.

Sempre nell’ambito dei lavori per la Terza corsia autostradale, ASPI informa che il tratto autostradale Firenze Sud -Incisa sarà chiuso in entrambe le carreggiate dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle seguenti notti : 5 giugno (fino alla mattina del 6 giugno), 19 giugno (fino alla mattina del 20 giugno) e 26 giugno (fino alla mattina del 27 giugno). Lo stesso tratto di Autostrada sarà chiuso nella sola carreggiata nord con orario 21.00-07.00 nella notte del 12 giugno. Il traffico verrà deviato in uscita Casello Fi Sud con segnaletica mobile di deviazione e pannelli informativi oltre al presidio di personale di Autostrade.

Anche il tratto di strada comunale Via di Vacciano, in corrispondenza del sottovia Autostradale, sarà chiuso al transito veicolare e pedonale per due notti dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla serata di mercoledì 2 giugno alla mattina di giovedì 3 giugno e dalla serata di giovedì 3 giugno alla mattina di venerdì 4 giugno. Nelle settimane successive i lavori proseguiranno in notturna con stesso orario, ma con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa