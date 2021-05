'Un Sacco di Bontà', ATT consegna la pasta solidale alle mamme di Casa Serena

Giuseppe Spinelli, Presidente dell'Associazione Tumori Toscana, ha consegnato le shopper dell'ATT con 80 confezioni di pasta artigianale alle mamme del centro di accoglienza Casa Serena, gestita dall’Associazione Acisjf Firenze.

La consegna è frutto dell'iniziativa Un Sacco di Bontà nata per la Festa della Mamma.

In quell'occasione l''ATT ha lanciato la shopper con la pasta per la Festa della Mamma, proponendo anche una modalità sospesa. E in tanti hanno scelto questa opportunità facendo una donazione all’ATT ma rinunciando alla shopper con la pasta per regalarla alle mamme di Casa Serena.

Il Presidente Spinelli è stato accolto da Adriana Grassi, Presidente di Acisjf Firenze, ed entrambi hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa augurandosi di poter proseguire a collaborare insieme.

"In un momento di crisi generale come quello che stiamo affrontando – dichiara Giuseppe Spinelli, presidente ATT – è importante fare rete perché insieme siamo più forti e si superano meglio le difficoltà. Le donne e i malati di tumore sono due fra le categorie che stanno pagando il prezzo più alto alla pandemia. L’iniziativa Un Sacco di Bontà nasce per tendere una mano concreta alle persone più fragili che, a causa del Covid, stanno vivendo un'emergenza sanitaria o economica e sociale".

"Ringraziamo il Dottor Spinelli per la collaborazione che l'ATT ha sempre dimostrato e che dimostra, includendoci anche in questa iniziativa, per l'attenzione e sensibilità che rivolge alle donne di ACISJF, dimostrando l'importanza e la bellezza della vita concreta di un lavoro di rete" - la presidente ACISJF, Adriana Barbecchi.

Fonte: ATT - Ufficio stampa