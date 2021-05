Disponibili per domani (1 giugno) 70 dosi di Johnson&Johnson per gli over 60. Le somministrazioni avverranno al polo espositivo "La Cattedrale" (via Pertini, aree ex Breda) dalle ore 16,30 alle 18,30.

Non serve, quindi la prenotazione, e i cittadini che rientrano nella fascia d'età indicata potranno presentarsi direttamente.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa