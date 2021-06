Alluvione Livorno, ex sindaco Nogarin davanti al giudice. L'avvocato: "Interrogatorio importante"

Questa mattina l'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin è stato interrogato dal gup nell'ambito del procedimento penale che lo vede coinvolto per omicidio colposo in concorso per l'alluvione che il 10 settembre 2017 colpì la città e nella quale morirono otto persone. Insieme all'ex sindaco indagato anche l'ex comandante della polizia municipale Riccardo Pucciarelli.

L'avvocato difensore di Nogarin ha sottolineato che oggi per l'ex primo cittadino è stata l'occasione "di spiegare le cose per come sono state vissute e per spiegare come quella notte nessuno l'abbia mai cercato prima delle 5 del mattino, circostanza che peraltro è stata appurata dalle perizie". Definito ancora dall'avvocato un "interrogatorio importante" nel quale "Nogarin non si è sottratto alle domande del giudice e delle parti civili". Nell'ultima udienza fu lo stesso Nogarin a chiedere di essere interrogato dal giudice.