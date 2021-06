Annullato il Palio di Siena del 16 agosto: "Non compatibile con l'emergenza pandemica"

Annullato il Palio del 16 agosto. Con una delibera approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Siena si stabilisce infatti che la manifestazione "non è compatibile con l'emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore". Il 31 maggio era stato deciso di annullare il Palio del 2 luglio. Resta in piedi l'ipotesi di una carriera straordinaria tra settembre e ottobre, sempre che i dati epidemiologici lo permettino. "E' una delibera molto dolorosa ma le condizioni sanitarie non ci danno certezza per agosto" ha detto il sindaco Luigi De Mossi.