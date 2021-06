Giornate di prevenzione odontoiatrica in età pediatrica: continuano le iniziative della Misericordia di Empoli

Proseguono le iniziative della Misericordia di Empoli nel segno di una sanità di prossimità vicina ai cittadini, con le “Giornate di prevenzione odontoiatrica in età pediatrica”. Due giornate con visite e controlli gratuiti ai bambini a partire dai tre anni di età, organizzate in collaborazione con il Dentista Dott. Matteo Fontana, che si terranno giovedì 8 e 15 luglio in orario 9.00/12.30 e 15.00/18.30 presso gli Studi medici specialistici della Misericordia a Sovigliana (Via Dante Alighieri 14).

Fin dall’infanzia è importante che i bambini facciano la conoscenza del dentista, in modo da instaurare un rapporto sereno e capire che non c’è niente di cui avere paura. Una prima visita utile in realtà anche ai genitori, che potranno conoscere le corrette indicazioni da seguire per la salute della bocca del proprio bambino, ed insegnargli, attraverso il gioco, come prendersi cura del sorriso. Le due giornate si concentreranno quindi sulle buone pratiche per ‘mantenere in forma’ i dentini dei più piccoli, a partire dall’igiene orale, ma anche a difendersi dalle carie, sia con l'eliminazione di abitudini dannose, sia tramite la fluoroprofilassi, anche questa eseguita gratuitamente: il trattamento permette infatti di prevenire la carie dentaria attraverso l’applicazione del fluoro, un minerale che aiuta lo smalto dei denti a diventare più resistente all’attacco acido della placca batterica. Un ulteriore controllo offerto ai piccoli pazienti sarà la diagnosi ortodontica, che consente di capire se il bambino possa avere bisogno o meno di seguire una terapia ortodontica, applicando un apparecchio per i denti.

Tanti gli aspetti dedicati alla salute orale dei bambini che saranno affrontati nelle due giornate di visite per cominciare ad avere confidenza con lo studio, la poltrona e gli strumenti utilizzati dal dentista e non temerlo, ma per imparare con lui, divertendosi, a prendersi cura dei propri dentini.

Nell’occasione saranno regalati ai piccoli alcuni gadget che potranno contribuire a farli sentire ancora più a proprio agio.

Per usufruire del servizio di visite offerte, che si terranno nel pieno rispetto delle normative in vigore anti-Covid, è necessario contattare gli Studi medici di Sovigliana allo 0571-902591 e fissare un appuntamento facendo riferimento all’iniziativa.

