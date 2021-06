Oggi Luana D'Orazio compierebbe 23 anni: fidanzato lancia campagna social. Attesa perizia su macchinario

Oggi Luana d'Orazio, la giovane mamma morta sul lavoro in una ditta tessile a Montemurlo lo scorso 3 maggio, avrebbe compiuto 23 anni. Il fidanzato, Alberto Orlandi, ha organizzato per stasera una festa commemorativa in un pub di Quarrata frequentato dai due. Il fidanzato avrebbe anche annunciato una "campagna social nel ricordo di Luana" per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro. Il ragazzo ha chiesto anche agli utenti Instagram di "fare una semplice storia con l'hashtag #tusorridisorridisempre e la foto di Luana".

Intanto il prossimo 11 luglio dovrebbe arrivare la perizia sul macchinario nel quale morì Luana. . Non è escluso che venga svolto un ulteriore sopralluogo nell'azienda. Ad oggi ci sono tre persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. Si tratta del manutentore dei macchinari della ditta, Mario Cusumano, della titolare dell'azienda Luana Coppini e di suo marito Daniele Faggi, ritenuto dagli inquirenti gestore di fatto dell'azienda.