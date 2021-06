Pistoia Festival 2021, nel calendario estivo La Traviata e Max Pezzali

Al via il Pistoia Festival 2021, l’articolato calendario organizzato dal Comune di Pistoia, che per oltre tre mesi offrirà varie iniziative, molte delle quali gratuite, che animeranno l’estate pistoiese, realizzate in collaborazione con enti e associazioni cittadine. Iniziative per vivere non solo la città, ma anche le zone periferiche, collinari e montane con un programma che invita a scoprire il territorio, magari passando dalla strada ferrata della Porrettana a bordo di uno dei treni storici in partenza dalla stazione di Pistoia. Fra teatro, concerti, cinema, laboratori, mostre, visite guidate, l’estate pistoiese 2021 ci invita a uscire, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Il programma comincia mercoledì 30 giugno con la seconda edizione della rassegna “L’Aperto – Incontri letterari all’aperto” che vedrà alle 18.30, nel chiostro della chiesa di San Francesco, Ilide Carmignani presentare il suo libro “Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba” (Salani) in dialogo con Massimiliano Barbini. La rassegna proporrà appuntamenti letterari, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, fino al 28 luglio.

Giovedì primo luglio, alle 18.30, ancora per “L’Aperto – Incontri letterari” Elena Liotta sarà ospite con il libro Il cibo che ci salverà in dialogo con Giuseppe Grattacaso. Sempre il primo luglio, alle 21 in piazza del Duomo gli appassionati di bridge potranno sfidarsi e divertirsi partecipando al torneo.

Il programma prosegue venerdì 2 luglio, con un nuovo incontro della rassegna “L’Aperto – Incontri letterari”: alle 18.30 nel chiostro della chiesa di San Francesco con “Omaggio a Piero Bigongiari” - Presentazione dell’antologia L’enigma innamorato (Vallecchi) con Paolo Fabrizio Iacuzzi, Cesare Sartori e Roberto Carifi.

Da sabato 3 luglio fino a lunedì 23 agosto torna anche il Luna Park a Sant’Agostino.

Per sabato 3 luglio il programma prevede tanti appuntamenti: si comincia con il 1° raduno “Word Wide Meeting” a cura di Fiat 500 Club Italia in piazza San Francesco dalle 14 alle 18.30, mentre dalle 18 alle 22 al Parco di Monteoliveto il Veteran Car Club ci farà vedere le “Auto d’epoca sotto le stelle”.

Dalle 20 alle 22 le vie del centro saranno percorse dal corteo che apre il tradizionale “Luglio Pistoiese” fino a piazza del Duomo. La Fortezza Santa Barbara, alle 21.15, ospita la prima serata della rassegna delle Scuole di Danza di Pistoia.

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico di arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra Marinella Senatore | A salire a le stelle [To Climb To The Stars], a cura di Ilaria Bernardi, sono aperti straordinariamente dalle ore 21.30 alle ore 23.30 con ingresso gratuito.

Domenica 4 luglio alla Fortezza Santa Barbara nell’ambito della rassegna Estate in Fortezza si terrà lo spettacolo Hip Hop & Frinds di G Style School a sostegno della Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus. Lo stesso spettacolo si terrà anche martedì 6 luglio sempre alle 21.30 alla Fortezza Santa Barbara. (Info: info@estateinfortezza.it – tel: 0574.719144 – 338.7515682- http://www.estateinfortezza.it/).

Ancora domenica 4 luglio, in piazza del Duomo e nelle vie centrali, dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà la sfilata di auto Lamborghini “Bulldays 2021”. Per la gioia dei bambini sarà presente anche la Bat mobile con “Batman”. Alle 11.30 gli ospiti saranno accolti in sala Maggiore per un saluto del sindaco e dell’assessore Sabella.

Il programma del 4 luglio tocca anche le zone montane con Thrashed Abetone – Montagna pistoiese 2021, giornata di raccolta rifiuti sul territorio montano che verrà effettuata a Orsigna, Baggio e Spedaletto dalle 9 alle 18. Thrashed Abetone – Montagna pistoiese 2021 è un progetto promosso da cittadini e associazioni della Montagna e consiste in una giornata di volontariato per raccogliere rifiuti nel bosco e incontri dedicati all’educazione ambientale e alla conoscenza del territorio.

Dalla montagna si torna in piazza del Duomo dove alle 21.30 per l’edizione 2021 del Pistoia Blues Festival incentrata sull’esplorazione dei tanti linguaggi che la musica italiana ha sviluppato negli ultimi quarant’anni si terrà il concerto di Max Pezzali. (Biglietti su www.ticketone.it e ticketmaster.it).

Il programma prosegue lunedì 5 luglio, alle 18.30, nel chiostro della chiesa di San Francesco dove torna la rassegna “L’Aperto – Incontri letterari” con Matteo Marchesini che presenterà il libro Miti personali (Voland, 2021) in dialogo con Francesca Sensini. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Martedì 6 luglio, alle 21.30 piazza del Duomo ospiterà l’opera “La Traviata”, con l’Orchestra Domenico Scarlatti, direttore Arturo Armellino. L’evento è organizzato dall’Associazione Armonie in villa (armonieinvilla@virgilio.it, biglietti: www.ticketone.it).

Il Pistoia Festival è un progetto curato dall'ufficio Attività culturali del Comune di Pistoia.

Per informazioni, chiamare i numeri 0573 371273, 371611, 371238, e-mail cultura@comune.pistoia.it; Pistoiainforma, numero verde 800.012146; IAT - informazioni e accoglienza turistica, telefono 0573 21622.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa