Da Pontedera al sud-est asiatico, Mazzanti Automobili atterra in Indonesia

Mazzanti Automobili è lieta di annunciare che “Indo Supercars Limited” è il nuovo rivenditore ufficiale delle hypercar Mazzanti per l'Indonesia.

Per celebrare questo nuovo sodalizio, il rappresentante locale Nick Marshall, ha realizzato il suo sogno di una vita accompagnando la campionessa mondiale di sky diving Naila Novaranti in un salto in modo che la bandiera di Mazzanti potesse volare sopra l'Indonesia.

Il video emozionante può essere visto qui: https://www.dropbox.com/s/bxwyit5lotcc17h/Mazzanti%20Free%20Fall.mp4?dl=0

Il direttore di Indo Supercars, Howard Davies, ha commentato: "Nick Marshall ed io abbiamo sempre amato le supercar e diventando rivenditori indonesiani per le magnifiche auto artigianali di Mazzanti Automobili, abbiamo entrambi raggiunto una delle ambizioni della nostra vita".

Il fondatore di Mazzanti Automobili, Luca Mazzanti, ha commentato "questo è un nuovo grande passo per Mazzanti Automobili nell'entusiasmante mercato Indonesiano. Il rapporto con Indo Supercars ci sta portando in una inedita direzione che volerà in alto come la nostra bandiera!".

Fonte: Mazzanti Automobili - Ufficio stampa