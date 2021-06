Tennis e padel a Greve in Chianti, il Comune accoglie la proposta dei cittadini

Il tennis aspira a mettere casa a Greve. Anzi in realtà le prime fondamenta ha iniziato a gettarle il Circolo Tennis Greve in Chianti che pochi mesi fa si è costituito sotto la guida del presidente Gianfranco Gori. Lo sport aspira a crescere tra le colline del Chianti e ad ampliare il ventaglio delle sue molteplici opportunità. Quello che si fa strada, almeno sul piano progettuale, è il sogno di una nuova realtà interamente dedicata al mondo del tennis.

Dall’idea di un gruppo di tennisti, amatori e professionisti, uniti dalla passione per il gioco della racchetta, è nata una nuova prospettiva da condividere con l’amministrazione comunale. Alcuni cittadini, iscritti al neonato circolo, Simone Rosi, Cristiano Cosi e Gianfranco Rosi, hanno consegnato nei giorni scorsi al sindaco Paolo Sottani e agli assessori Paolo Stecchi e Lorenzo Lotti nella sala consiliare del palazzo comunale lo studio di fattibilità di una nuova struttura da realizzare nell’area adiacente alla piscina comunale e agli impianti sportivi esistenti situati in via Colognole.

Il nuovo impianto potrebbe sorgere nell’area pubblica a destinazione sportiva. “Il progetto – spiega l’architetto Cristiano Cosi dello Studio MDU Architetti di Prato - prevede la realizzazione di due campi da tennis, due campi da padel, gli spogliatoi per uomini e donne, percorsi e spazi accessibili ai diversamente abili, oltre alle salette destinate ad accogliere la sede del Circolo, un punto ristoro e un deposito per le strutture sportive”. Lo studio progettista degli impianti è Cma Engineering.

“Abbiamo accolto con grande favore – dichiara il sindaco Paolo Sottani – l’iniziativa e la proposta progettuale del Circolo, poter disporre di uno studio di fattibilità, primo passo di un percorso che si svilupperà per fasi successive, potrà farci trovare pronti e permetterci di accedere a bandi di rilevanza pubblica per il conseguimento di eventuali finanziamenti statali ed europei”. “Il tema cui si richiama il progetto dal punto di vista architettonico – spiega nel dettaglio l’architetto Cosi - è quello del limite, abbiamo sviluppato la struttura lungo il perimetro dell’area, immaginandola leggermente rialzata rispetto ai campi da tennis e caratterizzandola con la realizzazione di pareti in cotto, alternate a ingressi e parti traforate per creare interferenze luminose e giochi di prospettive”.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino