Tragedia all'Isola d'Elba, 70enne annega mentre fa il bagno: probabile malore

Questo pomeriggio un uomo di circa 70 anni è deceduto all'Isola d'Elba per annegamento, in seguito ad un probabile malore. È successo alla spiaggia della Bagnaia.

Secondo una prima ricostruzione della capitaneria di Portoferraio, che sta ancora accertando l'accaduto e cercando di identificare l'uomo poiché non era in compagnia di nessuno, alcuni bagnanti si sarebbero accorti che l'uomo galleggiava a pancia in giù a poca distanza dalla riva.

Portato sulla spiaggia alcuni medici, che si trovavano sul posto, hanno iniziato le manovre rianimatorie. Manovre proseguite all'arrivo dell'ambulanza ma purtroppo senza successo. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.