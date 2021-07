Rombo di motori sotto al Duomo, a Pistoia arrivano le Lamborghini

In occasione dell'evento Bull Days Tuscany Reloaded, domenica 4 luglio una cinquantina di auto storiche e moderne della Lamborghini saranno presenti in piazza del Duomo, dalle 10.30 alle 12.30. Si tratta di uno dei primi eventi post pandemia del prestigioso club automobilistico, che richiama sempre molti appassionati di Supercar e Hypercar. Nel suo tour, il Bull Days ha deciso di attraversare in pochi giorni Firenze, Pistoia, le terre del Chianti e la Val D’Orcia, scelte come luoghi d’arte e tradizioni antiche.

Saranno presenti imprenditori italiani e stranieri alla guida delle loro auto, insieme a Fabio Lamborghini, nipote di Ferruccio, storico fondatore del brand. In piazza del Duomo, per la curiosità di grandi e piccini, ci sarà anche la Batmobile, una Lamborghini Murcielago, l'automobile personale del supereroe Batman. Non mancherà ‘The Italian Batman’, un ‘supereroe’ tutto italiano il cui obiettivo è portare un po’ di spensieratezza dove ce n’è più bisogno, soprattutto a beneficio dei bambini con disabilità o che stanno comunque vivendo momenti difficili.

Alle 11.30 gli ospiti saranno accolti in sala Maggiore per un saluto delle autorità.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa