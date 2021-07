Sesso in piazza a Empoli in piena notte, il 'chiacchiericcio' dell'estate 2021

Non ci sono certezze su quando sia stato girato il video, ma probabilmente la scena di sesso in notturna ripresa in piazza della Vittoria a Empoli è relativamente recente.

Di certo il video è diventato un tormentone nella giornata di ieri, martedì 27 luglio, sulle chat come Whatsapp o Telegram, dove non ci sono filtri alla pornografia. Seppure ripresa da lontano, la location è inequivocabile per gli arredi urbani che fanno da contorno alla scena. Quella è la piazza con la Nike, che dall'alto sicuramente preferisce vedere i bambini che giocano durante i pomeriggi d'estate piuttosto che dell'eros notturno.

Non ci sono al momento indagini in corso sulla coppia da parte della polizia o dei carabinieri, perché non vi sono querele di parte né ci sono state chiamate per interventi in quel momento. Il regista del video amatoriale ha preferito documentare piuttosto che denunciare, condendo il video con una musica romantica a fare da contraltare alla scena.

A parte gli scarni e pruriginosi dettagli, la notizia rimane questa: purtroppo un altro episodio di inciviltà che sicuramente è classificabile come meno grave rispetto all'accoltellamento dopo la finale degli Europei ma che certo non sarà lasciato passare come marachella perché passibile di denuncia.

Se, e ribadiamo se, il video di sesso è di questi giorni e non è un 'filmato d'archivio' tirato fuori solo ieri, le telecamere di sorveglianza installate proprio nella piazza centrale di Empoli potranno dare qualche indizio in più per risalire ai responsabili degli atti osceni in pubblico. Altrimenti, rimarrà il chiacchiericcio di un'estate.

