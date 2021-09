Certaldo in festa per le nozze del sindaco: auguri a Giacomo e Raffaello

L'annuncio era stato lanciato a gennaio 2020, poi la pandemia ha bloccato le possibilità di festeggiare. Quest'oggi però è stato il grande giorno per il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini e il suo compagno Raffaello Gaggio: la loro unione civile è stata celebrata in un luogo simbolo della città di Boccaccio, nel borgo alto. A celebrare la senatrice Monica Cirinnà, promotrice di quella legge per le unioni civili che ha compiuto 5 anni proprio nel 2021.

Doveva essere il 16 maggio 2020, è finito per diventare il 3 settembre 2021 ma l'entusiasmo è stato sicuramente altissimo. Presenti i sindaci dell'Unione dei Comuni, i colleghi di giunta di Cucini, parenti e amici della coppia. Tanti auguri da parte della redazione di gonews.it e dell'intera XMedia Group per questo felice traguardo.