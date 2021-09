"Attuare il caregiver per disabili": dai Ragazzi di Cerbaiola la petizione

Una petizione per dar seguito agli impegni del governo italiano in merito al caregiver familiare. L'ha fatta partire l'associazione per disabili 'I ragazzi di Cerbaiola' di Empoli, nella persona di Rolando Terreni.

Nella petizione si sollecita la definizione dei disegni di legge a completamento della figura del caregiver familiare, nata con la legge di bilancio del 2018. Ci sono ben tre disegni di legge depositati in Parlamento e ancora nelle sabbie mobili della burocrazia.

L'associazione specifica che le famiglie dei disabili attendono con ansia una legge che li tuteli.

L’Istat ha stimato che in Italia i caregivers sono almeno 8,5 milioni.

La legge citata prevede un bonus per i caregiver. I requisiti inizali erano il grado di parentela con un familiare non autosufficiente sopra gli 80 anni di età e un reddito ISEE al di sotto dei 25mila euro.

Il Ddl 1461, non ancora legge, prevede invece che il caregiver familiare sia tale se svolto a titolo gratuito e continuato da parte di un familiare verso un disabile con handicap grave.

In questo Ddl le agevolazioni riguardano la possibilità di maturare fino a 3 anni di contributi equiparabili a quelli del lavoro domestico. Ad oggi l'unica tutela legale dei caregiver è la possibilità di chiedere permessi di lavoro per l'assistenza (legge 104).