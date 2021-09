Paolini vince, la Lega: "Diamole le 'Ali del Pegaso'

"Nel complimentarci con la più che promettente tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini la quale, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Tokio - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - ha vinto, a Portorose, il suo primo torneo internazionale del circuito professionistico Wta, pensiamo che sia, dunque, doveroso omaggiarla con le "Ali del Pegaso" il significativo riconoscimento che viene dato dal Consiglio Regionale agli under 35 che si sono distinti, ad esempio, nell'ambito della cultura, del lavoro ed appunto dello sport. Riteniamo che, pure a fronte di questo prestigioso successo, Jasmine meriti questo attestato da parte del Consiglio regionale. Giusto che i giovani talenti toscani, in questo caso lucchesi sentano, dunque, la vicinanza delle Istituzioni. Insomma siamo orgogliosi di lei che sta tenendo alto il nome dell'Italia e della Lucchesia."