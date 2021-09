Si parla di Afghanistan al giardino La Nunziatina

Il giardino La Nunziatina di Pisa, aperto solo da questa estate nel cuore del centro storico cittadino, è diventato fin da subito un nuovo importante luogo per dare spazio a un ampio ventaglio di eventi. E infatti sarà proprio La Nunziatina, Mercoledì 22 settembre alle ore 20:00, a ospitare un evento di dibattito sull’attualità internazionale: si parlerà della crisi in Afghanistan con due esperti di grande caratura, che grazie ai loro studi e alla loro esperienza sul campo porteranno l’analisi della stretta attualità a un livello di comprensione più ampio, legando i fatti di oggi a quel che è stata la storia del Paese, alle sue relazioni internazionali e a quanto la crisi afghana sia legata alle politiche dei governi occidentali.

“L’Afghanistan dei talebani e le responsabilità dell’Occidente” è infatti il titolo pensato per questo dibattito dove parleranno Giuliano Battiston, giornalista freelance, direttore dell’associazione di giornalisti indipendenti “Lettera 22”, collaboratore di testate quali “L’Espresso”, “Il Manifesto”, “The New Humanitarian”, da anni studioso di Afghanistan e dei mutamenti della sua società dopo il 2001 grazie a viaggi, ricerche e saggi e Francesco Tamburini, docente di Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo pisano e grande conoscitore della geopolitica dell’Asia Centrale.

“Non è scontato avere la possibilità di organizzare incontri di dibattito fuori dall’Università per parlare di temi di attualità che escono dai confini locali” dichiara Francesca Staropoli, che farà da moderatrice all’incontro. “Avere a disposizione spazi in città come la Nunziatina, dove chiunque può accedere, informarsi e partecipare al dibattito, significa dare nuova linfa alla cultura pisana, molto ricca e prolifica a livello universitario ma spesso chiusa all’interno di quell’ambiente. Avere dunque come ospiti una figura accademica come il Professor Tamburini e un reporter che vive sul campo le situazioni e che vede con i suoi occhi conflitti e crisi umanitarie come Giuliano Battiston è uno stimolo importante per avvicinare i cittadini alla consapevolezza dell’importanza della contaminazione dei saperi, e un invito a ragionare criticamente sulle pagine di esteri dei giornali, per conoscere la complessità di realtà distanti da noi solo fisicamente, ma in realtà legate alla nostra politica molto più di quanto pensiamo”.

L’appuntamento è per mercoledì 22 settembre alle ore 20:00 presso il giardino La Nunziatina, sito in via La Nunziatina 11. L’ingresso è gratuito.

Fonte: Ufficio stampa