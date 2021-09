Estetica Più Bella, dal red carpet di Venezia il trattamento delle celebrità sbarca a Empoli

Anna Maria Stanco e l'attore Clayton Norcross

Da Empoli direttamente su una delle passerelle più famose d’Italia, per la cura del viso delle celebrità prima degli scatti sul red carpet. E’ il lavoro svolto da Estetica Più Bella, centro estetico del quartiere Ponzano di Empoli, all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Più Bella ha coronato i suoi 25 anni di attività compiuti di recente, anche con questa prestigiosa partecipazione alla 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. A raccontarlo è la titolare Anna Maria Stanco, selezionata come ospite all’evento per curare il volto di alcune celebrità prima del make up e degli scatti dei fotografi.

Dall’8 all’11 settembre Anna Maria Stanco ha effettuato trattamenti viso per alcuni personaggi come Stefano Sala, l’attore della soap Beautiful Clayton Norcross, alcuni influencer e l’attrice Manuela Arcuri.

"È stata un’esperienza veramente bella – racconta Anna Maria – sono uscita dal mio habitat giornaliero per entrare in un mondo che puoi immaginare ma lo devi vivere, fatto di alberghi super affollati, personaggi famosi, abiti e gioielli bellissimi". Rendere perfetta la pelle delle celebrità prima del red carpet "è una grossa responsabilità – dice ancora la titolare di Più Bella – ho conosciuto persone davvero carine e solari, che durante il lavoro mi hanno sempre messa a mio agio". Per Estetica Più Bella e la sua titolare, la partecipazione al Festival è stata anche un’occasione di incontro con altri professionisti nel settore dell’estetica, come truccatori, hair stylist ma anche gioiellieri e creatori di profumi.

Anna Maria Stanco e Manuela Arcuri

Dopo l'esperienza in laguna, c'è una novità anche per le clienti empolesi: il trattamento viso effettuato al Festival del Cinema di Venezia sbarca a Ponzano. Infatti i clienti del centro estetico potranno ricevere lo stesso servizio che è stato riservato agli attori del red carpet. "Il trattamento si chiama 'Celebrities' e lo sto presentando alla mia clientela – spiega Anna Maria – lo avevo già preparato a luglio, ma la sua inaugurazione è stata al Festival. Adesso è disponibile anche qui al centro estetico". Nello specifico, il trattamento ha un effetto anti-age, liftante e riparatore del periodo post estate dove la pelle risulta un po' sciupata ed è necessario correre ai ripari prima dell’inverno, senza dimenticare gli effetti che la mascherina può lasciare sulla pelle.

Per questo, nell’occasione, Anna Maria Stanco spiega anche come prendersi cura del viso, che può risentire del dispositivo di protezione, comunque necessario durante l’emergenza Covid. "Ho trovato spesso pelli molto infiammate e poco ossigenate, dato l’uso prolungato delle mascherine. A casa consiglio di liberare il viso dai capelli ed effettuare una o due detersioni, mattina e sera. Raccomando l’utilizzo di detergenti delicati, acqua mai troppo calda perché non devo infiammare ulteriormente, e l’utilizzo di un siero riparatore e una crema. Sempre a casa – continua Anna Maria – raccomando se possibile una o due maschere rigeneranti e purificanti alla settimana". Nel centro estetico invece, è possibile sottoporsi ad una sequenza di trattamenti, "con lo scopo di riportare la pelle in equilibrio e l’orologio biologico indietro".

Estetica Più Bella, Via Ponzano, 50 Empoli

Infine, dopo essere salita su una barca nella direzione delle celebrità, Anna Maria Stanco e la sua Estetica Più Bella puntano già ai prossimi importanti obiettivi, con probabili partecipazioni al prossimo Festival di Sanremo e il bis al Festival del Cinema di Venezia. Intanto mano a calendario e agenda, per ricordarsi di un'importante novità: "A ottobre ci sarà l’uscita del mio libro – annuncia Anna Maria Stanco – che conterrà tanti consigli sulla cura della pelle del viso e del corpo". Al momento da Estetica Più Bella non viene svelato niente di più, ma ottobre si avvicina e le sorprese non finiscono qui.