Tragedia a Empoli: è morta la 39enne coinvolta nell'incidente a Pozzale

Non ce l'ha fatta la 39enne che è rimasta ferita nell'incidente di oggi, mercoledì 29 settembre, a Empoli. Francesca Bellucci è venuta a mancare in ospedale dopo ore di agonia. La giovane era rimasta coinvolta in uno scontro in via di Piazzano tra le frazioni di Pozzale e Villanuova.

Data la gravità dell'incidente, era intervenuto sul posto anche l'elisoccorso che aveva portato Bellucci in ospedale a Careggi. Lì, però, è deceduta nel tardo pomeriggio.

Di professione riflessologa, è nata e ha vissuto a Empoli dove era molto conosciuta. Avrebbe compiuto 39 anni tra poche settimane. Forte è lo sconforto da parte di amici, familiari e conoscenti, che sui social stanno tempestando di messaggi il profilo di Francesca Bellucci.