Inchiesta Keu, Mugnai e D'Ettore (CI): "Scenario inquietante, grave silenzio politico"

“Apprendiamo con rammarico le notizie uscite sulla stampa in merito alle conferme da parte degli agenti della Dda fiorentina del ritrovamento di inquinanti pericolosi in due diversi siti del territorio comunale di Bucine”. Lo affermano i deputati valdarnesi del gruppo parlamentare di Coraggio Italia Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore.

“Da anni - aggiungono - abbiamo posto la lente di ingrandimento sulle possibili infiltrazioni mafiose in Toscana, legate al mondo dei rifiuti. Oggi, alla luce anche delle ultime notizie, emerge uno scenario inquietante ed in particolare preoccupa la situazione di rischio ambientale a Bucine dove è stata riscontrata la presenza di keu ed arsenico in una lottizzazione residenziale nel centro del capoluogo”.

Per i due deputati “politicamente grave è altresì il silenzio del sindaco di Bucine Nicola Benini. Ci risulta infatti che nulla sia stato riferito dal primo cittadino sulla vicenda, nonostante l'intervento di alcuni esponenti della minoranza in consiglio comunale che hanno anche presentato una interrogazione consiliare sulla vicenda. Un silenzio politico anche da parte del Partito Democratico e dei suoi rappresentanti che purtroppo non ci è nuovo in Toscana. A rimetterci sono comunque i cittadini che hanno invece la preoccupazione per la propria salute e per come viene gestita la cosa pubblica. Come Coraggio Italia vigileremo sulla questione in ogni sede e ed ad ogni livello istituzionale a tutela primariamente della salute pubblica”.

Fonte: Coraggio Italia Toscana