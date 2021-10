Elezioni Castellina Marittima, dei tre candidati trionfa Alessandro Giari

Elezioni Castellina Marittima, Giari è il nuovo sindaco

A queste elezioni il comune di Castellina Marittima vedeva la ricandidatura di Manolo Panicucci, sindaco decaduto, con Rocco Pompeo di Democrazia Aperta e il terzo incomodo di Alessandro Giari, presidente della Scapigliato Srl.

A sezioni scrutinate vince, con il 67,41% dei voti Alessandro Giari, in corsa per la fascia da sindaco con "Idee e Innovazione". Giari ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino sui colli marittimi pisani, per due mandati nel decennio dal 1985 al 1995. Il presidente della Scapigliato Srl ha totalizzato 633 voti, su 964 votanti, e 7 seggi. L'affluenza a Castellina Marittima è stata del 61,95%.

Secondo in ordine di voti il candidato Manolo Panicucci, con il 18,96% e 2 seggi. L'ultimo, con un seggio, è Rocco Pompeo di 'Democrazia Aperta' che ha totalizzato il 13,63% dei voti.