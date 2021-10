Elezioni Massarosa, Coluccini fuori dal ballottaggio: "Colpa di chi ha spaccato il centrodestra"

Pubblichiamo la lettera di Alberto Coluccini, ex sindaco di Massarosa e tra i candidati che non sarà al ballottaggio per Massarosa.

Per prima cosa ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci hanno votato, quelli che mi hanno sostenuto, la mia squadra; Civica Massarosa e Fdi.

Ho avuto l'onore e onore di essere il sindaco solo per due anni, nel periodo più difficile della storia di Massarosa a causa del dissesto causato da chi ha amministrato prima di me e dalla pandemia mondiale sopravvenuta.

Ho preso per mano i miei cittadini e li ho guidati con coraggio verso la giusta direzione.

Avevo diritto a cinque anni di mandato, ma intrighi di palazzo di vecchi esponenti della politica eletti nella Lega e in Fi me lo hanno impedito.

Quindi ho sfidato il vecchio e dato una possibilità a Massarosa di andare avanti e voltare finalmente pagina.

Prendo atto della scelta fatta dai cittadini, di chi ha votato e di chi sfiduciato ha deciso di arrendersi e non è andato a votare, io il mio l'ho fatto tutto fino in fondo.

Sotto l'aspetto politico, per quello che conta, ne esco anche questa volta a testa alta, io e chi mi ha confermato il sostegno cresciamo come consenso, nel 2019 con civica massarosa e Fratelli d'Italia avevamo il 13,7% oggi il 17,3%.

Chi ha voluto spaccare il centrodestra, la Lega per volontà precisa della consigliera regionale Montemagni e Forza Italia, cercando un'altro candidato senza riuscire a dare un reale motivo del perché sono crollati dal 38,1% al 17,9%.

Probabilmente se mi avessero sostenuto ora sarei di nuovo sindaco e si sarebbe nuovamente vinto al primo turno, ora la situazione è gravemente compromessa e c'è un ballottaggio solo grazie al risultato di una lista civica.

Io farò dal ruolo che mi è stato dato sempre quello che potrò per fare rialzare la testa a Massarosa nell'interesse dei cittadini e poter guardare avanti.

Alberto Coluccini, ex sindaco di Massarosa