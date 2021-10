Palloncini e bolle di sapone per l'ultimo saluto a Francesca Bellucci

Per chi ha sempre vissuto la vita come una festa e con la gioia nel cuore, sarebbe stato troppo brutto non sorridere almeno nell'ultimo saluto.

Così è andata per i funerali di Francesca Bellucci, 39 anni, scomparsa nel fiore dell'età in una mattina soleggiata nelle campagne di Empoli. Un incidente mortale mentre era a bordo della sua Mini d'epoca, un impatto spaventoso contro un suv.

Questa mattina la cerimonia si è tenuta nella Chiesa di Santa Croce, in pieno centro a Vinci. E non potevano essere soltanto 80 persone quelle che hanno nel cuore Francesca, lo dimostra il sagrato pieno di partecipanti commossi a questo ultimo saluto.

Sopra il feretro una foto di Francesca, seduta, sorridente come tutti la tengono stretta nei loro pensieri. La stessa foto è stata tenuta ben in alto dalle sue amiche e parenti, quasi a toccare il cielo.

Durante la cerimonia ci sono stati molti interventi per raccontare a parole com'era Francesca, qual era la sua vita, perché era così benvoluta e apprezzata, nel suo lavoro di fisioterapista come nella vita di tutti i giorni. Chi non ha potuto dirlo a parole ha voluto scrivere una dedica nel libro delle firme all'ingresso della chiesa.

A intervallare i momenti certamente commoventi anche un violino che in chiusura ha intonato Senza Fine di Gino Paoli. Ma l'addio non poteva rimanere così vuoto.

Sono stati distribuiti i fogli con stampato sopra il testo di Sorridi amore vai, cantata da Andrea Bocelli sul tema de La Vita è Bella. Era stata scelta da Francesca Bellucci per una coreografia qualche tempo fa ma il testo rispecchia a fondo l'animo di 'Cecca', così come veniva chiamata dalle amiche. Tutti hanno cantato sulle note di Bocelli, mentre un artista poco più in là soffiava bolle di sapone nel cielo, a fare da contrasto con i palloncini.

"Il mondo è vuoto / Se non ci sei tu", recita la canzone e questo è quel che hanno pensato tutti. Alla fine di questa cerimonia, i palloncini bianchi con dedica hanno fatto il loro ingresso nel cielo, dove Francesca l'ha accolti con un sorriso, sulle note de Il terzo fuochista, cantata da Tosca.

Elia Billero