Cade in un crepaccio sull'Appennino Pistoiese, soccorso 54enne a Orsigna

Questa mattina, sull'Appennino Pistoiese, un uomo è caduto in un crepaccio infortunandosi. I soccorsi lo hanno raggiunto sfidando il vento e la zona impervia, mettendolo in salvo. L'uomo, un 54enne, era in cerca di funghi insieme ad un'altra persona che ha lanciato l'allarme.

È successo nei pressi di Porta Franca all'Orsigna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese, SAST e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. A causa proprio del forte vento, gli elicotteri Drago dei vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso non sono potuti intervenire e di conseguenza le squadre hanno raggiunto l'infortunato via terra. Ci sono volute più di sei ore di cammino per raggiungere il cercatore di funghi, a causa della difficoltà di muoversi tra i boschi.

Il 54enne, ferito, è stato recuperato dalle squadre di soccorso nel pomeriggio. L'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto in ospedale.

Nelle ultime ore in Toscana i soccorsi sono più volte intervenuti nei boschi in aiuto a cercatori di funghi (qui la notizia).