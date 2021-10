Muore cercatore di funghi disperso, è il secondo in pochi giorni

Mentre si susseguono gli interventi su tutta la regione per interventi su cercatori di funghi, purtroppo si registra il decesso dell'uomo disperso a Trebbio, nel territorio comunale di Capannori. Il cercatore di funghi è stato ritrovato ieri notte dai soccorritori in fondo ad una scarpata nella zona di Passo del Trebbio. Con molta probabilità il decesso è avvenuto la mattina stessa a causa della caduta. I tecnici della squadra del soccorso alpino di Lucca hanno calato sulla salma i carabinieri e poi hanno provveduto al trasporto in discesa su pendio con tecnica "lecchese" fino alla strada. L'uomo è un 87enne.