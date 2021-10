No al corteo, sì al presidio. In mezzo, il timore di infiltrazioni da parte di estremisti.

I manifestanti No Green Pass hanno cancellato il preavviso presentato ieri per il corteo e ne hanno consegnato in questura un secondo, questa volta annunciando una manifestazione “fissa” che si terrà dalle 10.30 in piazza Santa Maria Novella.

Al presidio, secondo le stime, dovrebbero partecipare 400 persone, perlopiù attivisti e studenti.