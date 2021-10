Incidente mortale a Sesto, indagato per omicidio stradale l'automobilista

Indagato per omicidio stradale l'uomo alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 ottobre a Sesto Fiorentino, in cui ha perso la vita uno scooterista 17enne.

Secondo le ricostruzioni del sinistro mortale, il 17enne era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con l'auto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.

Il 19enne passeggero dello scooter, al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono gravi.

L'iscrizione sul registro degli indagati sarebbe un atto dovuto, in attesa degli esiti degli accertamenti sulle dinamiche del tragico incidente.