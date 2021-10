Mattarella a Pisa, doppia manifestazione: No green pass e studenti in piazza

È stata una giornata campale a Pisa, caratterizzata dalla visita all'Università del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla manifestazione dei No Green pass e dal presidio del sindacato studentesco Sinistra Per, in piazza contro i tagli all'università.

Il corteo degli attivisti contrari alla certificazione verde, al quale hanno partecipato circa 300 persone, ha attraversato senza disordini le principali vie del centro, partendo da piazza Martiri della Libertà verso le 11 – il ritrovo era fissato alle 9 – e percorrendo via S. Caterina, largo del Parlascio, via Cardinal Maffi, piazza del Duomo, via S. Maria, via dei Mille, piazza dei Cavalieri, via Ulisse Dini, borgo Stretto, lungarno Pacinotti, piazza Carrara e, verso le 13, piazza Dante. Mattarella, infatti, si trovava in Palazzo de La Sapienza, sede storica dell'ateneo pisano.

Per quanto riguarda l’altra manifestazione, in largo Ciro Menotti, 50 studenti universitari hanno inscenato un sit-in per protestare per la mancanza di spazi per lo studio e altre tematiche inerenti all’Università. Anche in questo caso non si sono verificate criticità di rilievo.

L’unico momento di frizione è avvenuto quando le due manifestazioni si sono incrociate: gli studenti hanno invitato i No Green pass ad allontanarsi perché, hanno dichiarato a gran voce, "non condividiamo le vostre posizioni politiche". Per evitare che la situazione potesse degenerare le forze dell'ordine si sono frapposte per qualche minuto tra i No Green pass e gli universitari.