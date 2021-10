Minacce a Giani, Emmanuele Nencini (Lega): "Atto grave, totale solidarietà"

"Apprendo adesso delle minacce inviate al presidente Giani con allegato un proiettile. Ritengo la cosa molto grave e vigliacca, certo non sono un estimatore di Giani, di cose da dirgli ne avrei ma sempre in un confronto che per quanto potrebbe essere acceso resterebbe civile e rispettoso".

Così Emmanuele Nencini, Capogruppo Lega Empolese presso l'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa.

"Per quello che è accaduto esprimo la mia totale solidarietà al Presidente Eugenio Giani, parlando a nome mio e del gruppo Lega Empolese presso l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa di cui faccio parte, a cui si aggiunge il Commissario Lega Empolese Valdelsa Andrea Picchielli, nella speranza che simili situazioni non si ripetano né ora né in futuro".

Fonte: Ufficio Stampa