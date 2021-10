Ponte di Marcignana, riapertura a senso unico dal 21 e totale a fine ottobre

Ponte di Marcignana: riapertura quando?

Riaprirà con tutta probabilità giovedì 21 ottobre il ponte alla Motta tra Marcignana di Empoli e Bassa di Cerreto Guidi.

Sono infatti in via di conclusione gli ultimi lavori della Città Metropolitana sul ponte tra le due sponde dell'Arno, da tempo in fase di rinnovo per la sicurezza. Il 5 ottobre scorso era stata decretata ufficialmente la chiusura, non senza polemiche per un avviso revocato.

Nello specifico, gli ultimi cantieri riguardavano i "lavori di sollevamento dell´impalcato del ponte, realizzazione giunti di pavimentazione ed asfaltatura". La chiusura è preventivata fino a domani, 20 ottobre. È in fase di preparazione l'ordinanza in merito alla riapertura per il giorno successivo.

La riapertura del Ponte di Marcignana avverrà in senso unico alternato, con semaforo da ambo le parti. La novità più impellente riguarda la completa riapertura, a doppio senso di marcia senza semafori a tempo. Potrebbe avvenire entro fine mese, controllando le stime dei lavori, salvo imprevisti dell'ultima ora. La riapertura riguarderà tutti i veicoli fino alle 3,5 tonnellate di peso, che non potranno ancora transitare da lì. L'eccezione però riguarda i mezzi pubblici.