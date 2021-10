Sicurezza a Fucecchio, Ramello (FI): "I cittadini sono stanchi, vogliono una città serena"

La questione sicurezza è stata centrale nelle ultime settimane a Fucecchio. Lo stesso sindaco Alessio Spinelli, qualche giorno fa è tornato a chiedere la massima collaborazione della prefettura, soprattutto in riferimento ad un'intensificazione dei controlli contro spaccio e reati connessi, chiedendo in precedenza la convocazione di un Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un allarme generato anche da alcune vicende legate ad un soggetto, un 25enne tunisino ritenuto responsabile di aggressioni e furti. All'inizio di questa settimana l'uomo, che domenica notte ha messo a segno l'ennesimo furto ai danni di un bar fucecchiese sfondando la vetrina con un tombino, è stato arrestato. Ma per l'opposizione non è abbastanza, "i cittadini sono stanchi". A dirlo è Sabrina Ramello, consigliere Forza Italia a Fucecchio, che ha commentato la notizia.

"Siamo lieti che finalmente il presunto responsabile di furti segnalati in questi giorni nel comune di Fucecchio sia stato oggetto di arresto. Rileviamo però che non dovremo arrivare a questi punti, ovvero a interpellanze da parte nostra al Comune" prosegue Ramello, o a ricevere "messaggi tramite social da parte di cittadini indignati". L'amministrazione, continua l'esponente di Forza Italia, "ha la responsabilità. In Consiglio comunale abbiamo approvato un regolamento di polizia urbana, che prevede di adottare il daspo proprio nei confronti di soggetti che si rendano responsabili di comportamenti riprovevoli ai sensi del regolamento. Quella era una misura che doveva essere applicata già da tempo".

Il gruppo consiliare inoltre rileva "una stanchezza importante dei cittadini di Fucecchio rispetto a episodi di piccola criminalità e degrado. I cittadini sono stanchi, vogliono vivere in una città tranquilla e serena, sia nel centro storico che nelle frazioni - prosegue Ramello - dove sappiamo che esistono fenomeni di spaccio".

Sulla sicurezza a Fucecchio conclude infine la consigliera: "Occorre maggior controllo del territorio anche con un maggior impiego di forze dell'ordine, e certamente una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale, che noi puntualmente sollecitiamo".