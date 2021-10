Tv, decoder: cosa cambia con lo Switch Off e come chiedere il bonus

Tv decoder, switch off, bonus: cosa cambia oggi, 20 ottobre

Oggi è scattato l’ennesimo new deal della televisione italiana.

Stamani, infatti, è stato compiuto il primo passo del percorso verso il nuovo digitale terrestre, con il passaggio della trasmissione di alcuni canali Rai e Mediaset nel nuovo standard Mpeg-4.

Per il momento si tratta di un passaggio soft: la Rai trasmetterà sul digitale terrestre con il nuovo formato solo i canali tematici (Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola), mentre Mediaset “sposterà” TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

L’abbandono definitivo della codifica Mpeg2, con l'obbligo di adeguamento al nuovo standard per le emittenti, sarà stabilito in un provvedimento da adottarsi entro la fine del 2021.

Per quanto riguarda la Toscana, secondo il calendario del riassetto delle frequenze, il passaggio è fissato dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 (insieme a Liguria, Umbria, Lazio e Campania).

Sebbene il nuovo standard consentirà una qualità delle immagini molto superiore all'attuale e di ricevere un maggior numero di canali, è pur vero che qualità e quantità si pagano sempre: infatti, è necessario disporre una tv o di un decoder compatibile con le nuove codifiche. Insomma, la vecchia tv e destinata a finire in cantina.

Tv decoder: bonus da 30 euro per Isee basso

A questo proposito, per incentivare l’acquisto dei nuovi apparecchi le possibilità sono due: nel caso in cui si abbia un Isee inferiore ai 20mila euro sarà possibile avere un bonus che permetterà lo sconto di 30 euro per l'acquisto di un decoder o un televisore.

Per presentare la domanda, sarà necessario essere residenti in Italia e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. QUI, invece, è possibile verificare se una TV o un decoder rientrino tra i prodotti idonei alla richiesta del bonus.

Rottamazione tv? C'è il bonus fino a 100 euro

In caso di rottamazione, invece, non sono previsti invece limiti di reddito e garantisce il diritto a uno sconto del 20% sul costo del nuovo apparecchio fino a un massimo di 100 euro. Il bonus si può ricevere fino alla fine del 2022 o fino a esaurimento risorse.