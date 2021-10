Switch off, cambierai tv o decoder? Il sondaggio di gonews.it

Da ieri è scatto lo switch off, il piano di cambio delle frequenze televisive che porterà a una rivoluzione (l'ennesima?) all'interno del piccolo schermo.

Qui trovate tutte le informazioni per capire quando, dove e come cambieranno le frequenze.

Il sondaggio di questa settimana di gonews.it si concentra proprio sul bonus tv. Siamo stati nel Giro d'Empoli per chiedervi se conoscevate questa iniziativa e se avete preso provvedimenti in merito.

La maggior parte degli intervistati ha una televisione compatibile con le nuove frequenze, seppur datata di qualche anno. Basta infatti fare il confronto con alcuni canali (501 per Raiuno HD, 505 per Canale 5 HD, 507 per LA7 HD) e se sono visibili, il gioco è fatto.

Nessuno degli intervistati ha usufruito del bonus sia per acquisire una nuova televisione che per acquisire un decoder. Bonus che però rimane ancora attivo e a disposizione.

