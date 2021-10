I dati di Cna Firenze sulle startup: "Il Recovery Fund è una grande occasione"

Secondo le indagini di Cna Firenze le startup nell'area metropolitana sono 228, l'1,6% di tutte quelle presenti in Italia. Inoltre solo 39, il 17% del totale, sono amministrate da giovani. A guidare questo tipo di sviluppo tecnologico generalmente sono piccoli gruppi di persone, se non quando i singoli.

Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze, ha sottolineato in una nota che "in questo il Recovery Fund rappresenta una straordinaria occasione per rimuovere ostacoli di carattere strutturale che penalizzano da troppo tempo lo sviluppo delle attività economiche. Servono azioni anche al livello locale: regionale, comunale, bancario".

"E’ importante – continua – sostenere gli investimenti in fase di successione, soprattutto a favore di chi subentra, in modo che percepisca un sostegno alla sua scelta che non può mancare in questo caso, come in quello gemello della creazione di nuove imprese. Attraverso una decontribuzione a livello di amministrazione locale. Mettendo a disposizione spazi di proprietà pubblica ad affitto calmierato. Ripopolando il centro di residenti e, conseguentemente, di tutte quelle attività commerciali e artigianali di vicinato che offrono loro prodotti e servizi. Concedendo credito"