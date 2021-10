Antico Vinaio New York, l'American Dream di Tommy con Joe Bastianich

Il sogno di Tommaso Tommy Mazzanti e del suo All'Antico Vinaio è diventato un American Dream. Ieri ha aperto il nono locale con il marchio di una delle schiacciate più famose della Toscana.

Assieme al noto ristoratore (ed ex giudice di Masterchef) Joe Bastianich è stato aperto a New York il nuovo locale All'Antico Vinaio New York.

"Se penso da dove tutto è iniziato, è quasi impossibile realizzare che ora sia tutto vero - spiega Mazzanti -. Se penso che siamo partiti da un 'vinaino' con i miei genitori e pochissimi collaboratori e ora guarda dove siamo arrivati. Se penso ai primi ragazzi che hanno iniziato con noi questo meraviglioso sogno, e tra poco saremo più di 100. Se penso che da oggi è aperto il nostro 9° locale. Il primo in assoluto fuori dall’Italia. Se penso a quando sono entrato che ero praticamente un bambino mi sembra tutto un sogno. Se penso a quando mi scrivevate che eravate orgogliosi che provavo a portare un pezzetto di Firenze fuori dall’Italia, in una delle città più importanti al mondo, ora non mi sembra vero che ci sono riuscito".

All'Antico Vinaio New York si aggiunge alla storica sede in centro a Firenze, a quella del centro commerciale I Gigli e alle sedi di Milano, Roma e Los Angeles.