Antico Vinaio Roma, la nuova apertura di Tommy Mazzanti

Per gli incontentabili che non vogliono rinunciare alla tipica schiacciata calda di Firenze nemmeno godendosi un tramonto sui Fori Imperiali o sul Colosseo. O per chi vuole scoprire uno dei cibi più tipici della Toscana pur rimanendo a Roma.

All'Antico Vinaio apre a Roma, l'ufficialità è arrivata dal titolare Tommaso Tommy Mazzanti con una sua foto sul simbolo della Città Eterna: il Colosseo.



Da svariati mesi era in programma una nuova apertura, dopo Milano, Los Angeles e New York. Stavolta non sono state varcate le frontiere nazionali, ma solo quelle regionali, per una nuova 'bottega' dell'Antico Vinaio a Roma. Non è ancora noto l'indirizzo, ma sicuramente diverrà una delle mete apprezzate da turisti e residenti.